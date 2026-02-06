Защитник «Бруклина» Егор Демин обновил личный рекорд по результативности в НБА

Российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Демин впервые в карьере стал самым результативным игроком матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). В гостевой игре против «Орландо Мэджик» он набрал 26 очков, обновив личный рекорд.

Встреча завершилась со счетом 118:98 в пользу хозяев. Егор Демин провел на паркете 31 минуту 57 секунд, сделав четыре подбора и две передачи. У «Орландо» самым продуктивным стал американский защитник Десмонд Бэйн, набравший 23 очка.

«Бруклин» потерпел третье поражение подряд и с 13 победами в 50 матчах занимает предпоследнее, 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Орландо», одержавший 26 побед в 50 встречах, идет седьмым.

Егору Демину 19 лет. На драфте НБА 2025 года он был выбран «Бруклином» под восьмым номером, став самым высоко задрафтованным игроком из России в истории лиги. В текущем сезоне он провел за клуб 43 матча, в среднем набирая 10,5 очка, делая 3,1 подбора и 3,3 передачи. Среднее игровое время составляет 24,7 минуты. В январе лига сообщила, что россиянин примет участие в Матче восходящих звезд НБА.

Таисия Орлова