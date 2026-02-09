Дни рождения
Сегодня день рождения у заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой
Татьяна Голикова
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Ее поздравляет гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов:
— Уважаемая Татьяна Алексеевна! Поздравляю Вас с юбилеем! Российский государственный деятель, талантливый экономист, Вы исключительно преданы своему делу, следуете уверенным курсом на выполнение любых задач. Все это — лучшее доказательство Ваших выдающихся деловых и личных качеств. Убежден, что Ваши успехи и достижения на благо России будут приумножаться и в дальнейшем. Желаю Вам крепкого здоровья и всего самого наилучшего!