Сегодня день рождения у заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой

Татьяна Голикова

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Татьяна Голикова

Ее поздравляет гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов:

— Уважаемая Татьяна Алексеевна! Поздравляю Вас с юбилеем! Российский государственный деятель, талантливый экономист, Вы исключительно преданы своему делу, следуете уверенным курсом на выполнение любых задач. Все это — лучшее доказательство Ваших выдающихся деловых и личных качеств. Убежден, что Ваши успехи и достижения на благо России будут приумножаться и в дальнейшем. Желаю Вам крепкого здоровья и всего самого наилучшего!

