По новым налоговым правилам: ПСБ рассказал ярославским предпринимателям, в чем суть изменений

С 1 января 2026 года начали действовать новые правила налогообложения – что это означает и как ярославским предпринимателям к ним адаптироваться? В ПСБ составили лаконичный мануал, который поможет понять текущую ситуацию, избежать налоговых ошибок и выстроить финансовое планирование на перспективу.

Обновилась ставка НДС. Базовая ставка теперь составляет 22%. Это важно учитывать при пересмотре договоров, формировании ценовой политики и финансовом планировании.

Изменились лимиты доходов для упрощенной системы налогообложения (УСН) и патентной системы. Порог дохода за предшествующий год, при котором можно работать на УСН без НДС, будет пересматриваться поэтапно:

с 2026 года - 20 млн рублей за 2025 год;

с 2027 года - 15 млн за 2026 год;

с 2028 года - 10 млн за 2027 и последующие годы.

Аналогичный подход предусмотрен и для патентной системы налогообложения:

с 2026 года - при доходе 20 млн рублей за 2025 либо с начала 2026;

с 2027 года – при доходе 15 млн за 2026 либо с начала 2027;

с 2028 года – при доходе 10 млн рублей за 2027 либо с начала 2028 и так далее в последующие годы.

При превышении этих ориентиров предпринимателям рекомендуется заранее рассмотреть альтернативные налоговые режимы и оценить их влияние на бизнес-модель.

Изменения по страховым взносам. С 2026 года уточняется порядок применения пониженных тарифов страховых взносов в части выплат сверх МРОТ для ряда отраслей. Кроме того, ООО будут начислять страховые взносы на руководителя даже при отсутствии выплаты зарплаты – расчет будет вестись исходя из федерального МРОТ.

Автоматизированная упрощенная система налогообложения сохраняет свои ключевые преимущества. В 2026 - 2027 годах в рамках АУСН НДС по-прежнему не начисляется при доходах до 60 млн рублей. Фиксированный взнос на страхование от несчастных случаев для работодателей на АУСН в 2026 году составит 2 959 рублей.

«В помощь предпринимателям мы запустили специальный сервис онлайн-бухгалтерии. Он разработан в первую очередь для предприятий малого бизнеса, которые переходят или планируют перейти на новый налоговый режим — автоматизированную упрощенную систему налогообложения (АУСН). Цифровая платформа позволяет перевести расчет и оплату налогов в онлайн-режим и отслеживать все операции в личном кабинете на сайте ПСБ. Этот современный и удобный инструмент позволяет сосредоточиться на развитии своего дела»,— рассказала заместитель управляющего Ярославским филиалом ПСБ Анна Можейко.

