В центре Екатеринбурга начали восстанавливать здание-памятник Детской филармонии

В Екатеринбурге начались реставрационные работы во втором здании Свердловской государственной детской филармонии, расположенном в историческом особняке купцов Яковлевых на улице 8 Марта. Министр культуры Свердловской области Илья Марков отметил, что проект объединяет историческое наследие и современную культурную жизнь. В здании планируется разместить детские музыкальные коллективы, капеллу и джаз-хор. После завершения работ особняк станет частью туристических маршрутов, посвященных купеческой застройке XIX века.

Специалисты восстановят фасады, интерьеры, заменят кровлю и инженерные сети. Чердачные помещения будут приспособлены под репетиционные и учебные классы, что увеличит полезную площадь с 729 до 1 016 кв. м. На первый этап работ выделено 97,5 млн руб. из областного бюджета, общий объем финансирования составит около 300 млн руб., распределенных в 2026–2027 годах.

Реставрацию планируют завершить в 2028 году к 50-летию музыкального учреждения. В обновленном здании появятся музыкальная гостиная с органом, музей, библиотека, методические кабинеты и терраса для концертов. Как сообщалось ранее, подрядчиком выступает «Юнивест-Строй». Ранее эта компания реставрировала фасад Театра оперы и балета в Екатеринбурге и Театр кукол.

Мария Игнатова