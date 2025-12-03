В Екатеринбурге определили подрядчика на реставрацию Дома купцов Яковлевых

В Екатеринбурге определили подрядчика, который займется реставрацией Дома купцов Яковлевых-Борчанинова, где располагается Свердловская детская филармония. Как сообщили в пресс-службе музыкального учреждения, выполнять работы будет ООО «Юнивест-Строй». Компания ранее реставрировала фасад Театра оперы и балета в Екатеринбурге и Театр кукол.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

На работы выделено около 330 млн рублей из областного бюджета. Надзор за реставрацией будет осуществлять ООО «Екатеринбургская специальная научно-реставрационная проектная мастерская». «В настоящее время в Управление государственной охраны объектов культурного наследия направлен пакет документов для получения разрешения, после чего начнутся работы»,— говорится в сообщении.

Реставрацию планируют завершить в 2028 году к 50-летию музыкального учреждения. В рамках проекта подрядчик восстановит исторические интерьеры, заменит кровлю и инженерные сети, а также создаст дополнительный этаж для репетиционных и учебных классов. В особняке появится музыкальная гостиная с органом.

Усадьба купцов Яковлевых по улице 8 Марта, 18, сформировалась в 1840-1850 годы и принадлежала купцу Сергею Яковлеву. В конце 19 века усадьбу приобрел известный купец и промышленник Александр Борчанинов, который заново отстроил себе особняк в 1905 году. Объект культурного наследия находится на балансе учреждения культуры с 1991 года.

Полина Бабинцева