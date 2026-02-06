В Ярославль и Рыбинск приедет «Поезд Победы»

Передвижной музей «Поезд Победы» 9 и 10 февраля будет работать на ж/д вокзале в Рыбинске, а с 11 по 13 февраля — в Ярославле. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Вход в «Поезд Победы» бесплатный, однако необходима предварительная регистрация на сайте поездпобеды.рф.

«Поезд Победы» — это музей, который представляет собой 10 тематических вагонов. Например, первый вагон «Цвет нации» рассказывает о пассажирах довоенного времени, чья размеренная жизнь заканчивается 22 июня 1941 года, а девятый вагон посвящен Победе и возвращению домой.

Создание «Поезда Победы» было приурочено к 75-летию Победы. В первый раз передвижной музей отправился с Белорусского вокзала в Москве в 2020 году и за все время побывал в 200 городах.

