В ДТП на М8 под Переславлем погибла водитель

На 112-м км трассы М8 под Переславлем-Залесским в аварии погибла водитель легкового автомобиля. Об этом сообщили в областном УМВД.

По информации ведомства, 6 февраля в 5:20 40-летняя водитель автомобиля Honda совершила столкновение с грузовой машиной Mercedes, за рулем которой был 63-летний мужчина. Водитель легковой машины скончалась на месте до приезда скорой помощи.

«По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего»,— сообщили в УМВД.