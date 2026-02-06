Возвращенные с Украины мирные жители приехали в Курск

Возвращенные с территории Украины мирные жители приехали в Курск. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в Telegram-канале.

«Это каждый раз непередаваемые ощущения, когда наши люди наконец-то возвращаются домой!»— написал господин Хинштейн. Он сообщил, что возвращенных граждан осмотрели врачи, им оказывается вся необходимая помощь. Сейчас люди находятся в одном из пунктов временного размещения области (ПВР), с ними работают сотрудники социальных служб.

5 февраля Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле «157 на 157». В Россию также были возвращены трое жителей Курской области. Процедура обмена проходила на территории Белоруссии.