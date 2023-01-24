КРСУ добавили НПО автоматики

Экс-глава НПО автоматики Андрей Мисюра назначен генеральным директором Корпорации развития Среднего Урала (КРСУ). Должность была вакантна около года. В правительстве Свердловской области ожидают, что опыт работы в промышленности поможет господину Мисюре сделать акцент на развитии в регионе востребованных производств. По мнению эксперта, для успешной деятельности КРСУ необходимо, чтобы каждый инвестор получал персонального куратора, но пока в регионе такая работа не выстроена.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Корпорацию развития Среднего Урала (КРСУ), созданную правительством Свердловской области для поддержки бизнеса в реализации инвестпроектов, возглавил Андрей Мисюра, говорится в сообщении департамента информационной политики региона. Место гендиректора корпорации было вакантно с января 2022 года, когда истек контракт у Максима Прачика. До этого назначения господина Мисюры обязанности главы КРСУ исполнял Игорь Визгин.

КРСУ — институт инфраструктурного развития при правительстве Свердловской области. Ключевые направления деятельности — территориальное развитие региона, инвестиционная деятельность, реализация механизмов государственно-частного партнерства и предоставление услуг для бизнеса. В частности, КРСУ развивает сеть индустриальных площадок с подготовленной инженерной инфраструктурой, в том числе первую и вторую очереди ОЭЗ «Титановая долина», индустриальные парки «Богословский», «Заречный», «Реж» и технопарк «Университетский». По данным Kartoteka.ru, в 2021 году убытки корпорации составили около 1 млрд руб.

Андрей Мисюра родился в 1981 году, окончил радиофак УГТУ-УПИ (сейчас УрФУ). С 2003 года работал в НПО автоматики имени академика Семихатова (входит в госкорпорацию «Роскосмос»), где прошел путь от техника первой категории до первого заместителя гендиректора по науке. В 2014–2016 годах возглавлял министерство промышленности Свердловской области. В мае 2016 года вернулся в НПО автоматики, заняв должность гендиректора. Под его руководством в НПО было обеспечено 94 безаварийных пуска ракеты-носителя «Союз-2», создана и внедрена система управления для перспективной ракеты-носителя «Союз-5». В декабре 2022 года ушел в отставку.

Андрей Мисюра уже приступил к новой работе, сообщил «Ъ-Урал» заместитель губернатора Дмитрий Ионин. «Совместно с новым руководством КРСУ будем принимать решения по судьбе действующих проектов, смотреть возможности по новым. Однозначно, есть больший потенциал в работе с частными инвесторами. Это важно с учетом того, что есть задача ухода от прямых бюджетных инвестиций на работу по различными моделям ГЧП с использованием механизмов “инфраструктурного меню”»,— добавил господин Ионин.

Он обратил внимание на то, что у господина Мисюры «колоссальный опыт работы в промышленности, который будет полезен региону в части развития современных востребованных производств». «Это особенно важно в условиях импортозамещения»,— подчеркнул заместитель губернатора.

По сведениям «Ъ-Урал», в правоохранительных органах к господину Мисюре относятся настороженно, так как имеют информацию, что он мог допустить конфликт интересов, так как в НПО автоматики работали его родственники. Кроме того, предприятие в последние годы значительно сократило объемы выручки от реализации гражданской продукции (финансовая отчетность НПО автоматики после 2014 года официально не раскрывается).

Директор Института экономики УрО РАН Юлия Лаврикова считает, что роль КРСУ состоит в привлечении инвестиций в знаковые проекты Свердловской области, однако в регионе не хватает кураторов для инвесторов.

«Нужно выстроить работу в таком виде, чтобы каждого инвестора в регионе встречали кураторы более или менее знакомые с их отраслями. Это должно быть штучное внимание к инвестору, которого от начала до конца будут вести — знакомить с бизнесом, в который он может вложить, организовывать встречи в правительстве, где ему могут рассказать о привлекательности тех или иных проектов. Это позволит привлечь достаточно много инвестиций, ведь инвестор понимает, насколько в тебе заинтересованы»,— рассказала госпожа Лаврикова.

В частности, такого эффекта, по ее мнению, можно достичь путем объединения разных институтов развития в Свердловской области, в том числе КРСУ, Свердловского фонда инвестиций и Агентства по привлечению инвестиций. По сведениям «Ъ-Урал», в прошлом году этот вопрос обсуждался в областном правительстве, но конкретных решений принято не было.

Катерина Якушева