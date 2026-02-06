МИД Ирана: Тегеран вступает в дипломатию с открытыми глазами

Иран вступает в дипломатию с открытыми глазами и твердой памятью о событиях прошлого года. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

«Мы действуем добросовестно и твердо отстаиваем свои права»,— написал министр в социальной сети X. Он отметил, что необходимо соблюдать обязательства. Взаимное уважение, подчеркнул господин Аракчи, — основа прочного соглашения.

6 февраля в Омане пройдут переговоры между США и Ираном. По словам госсекретаря США Марка Рубио, на встрече будут обсуждаться проблемы ядерной программы Исламской Республики, иранская поддержка военизированных формирований на Ближнем Востоке, а также «обращение со своим собственным народом».

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «США и Иран преодолели синдром отмены».