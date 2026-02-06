Экс-депутату думы Братска заменили условный срок на реальный

Иркутский областной суд ужесточил приговор по уголовному делу в отношении бывшего депутата думы Братска, экс-руководителя дирекции литейных производств Братского алюминиевого завода Игоря Бобкова. Как сообщает областная прокуратура, приговор суда первой инстанции был изменен, осужденный приговорен к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

В ноябре 2025 года Братский городской суд признал Игоря Бобкова виновным в коммерческом подкупе (ч. 8 ст. 204 УК РФ) и назначил ему семь лет лишения свободы условно. Суд установил, что с января 2017 года по июнь 2022 года мужчина получил от представителей коммерческих предприятий 16 млн руб. Деньги предназначались «за приоритетную и беспрепятственную поставку сырья на заводы и недопуск к поставке иных поставщиков».

Областной суд оставил без изменения дополнительное наказание в виде штрафа в размере 16 млн руб., а также конфисковал в доход государства эквивалент полученных в виде коммерческого подкупа денежных средств на ту же сумму.

Расследование уголовного дела завершено в июле 2025 года. Решения суда ожидают еще три подозреваемых сотрудника Братского и Иркутского алюминиевых заводов.

Влад Никифоров