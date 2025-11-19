Экс-депутат думы Братска получил условный срок за коммерческий подкуп

Братский городской суд в Иркутской области вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего депутата думы Братска, экс-руководителя дирекции литейных производств Братского алюминиевого завода Игоря Бобкова. Он обвинялся по ч. 8 ст. 204 УК РФ («Коммерческий подкуп»).

По информации регионального СУ СКР, судом установлено, что в период с января 2017 года по июнь 2022 года мужчина получил от представителей коммерческих предприятий 16 млн руб. Деньги предназначались «за приоритетную и беспрепятственную поставку сырья на заводы и недопуск к поставке иных поставщиков». В пресс-службе областной прокуратуры уточняют, что разовые суммы передаваемых вознаграждений варьировались от 400 тыс. до 7 млн руб.

Решением суда Игорь Бобков признан виновным. Ему назначено наказание в виде семи лет лишения свободы условно, а также присужден штраф в размере 16 млн руб. Кроме того, аналогичную сумму суд конфисковал в доход государства. Эти деньги либо будут сняты со счетов экс-депутата, либо получены от продажи его имущества, на которое наложен обеспечительный арест.

Как сообщалось ранее, расследование уголовного дела было завершено в июле этого года. Помимо Игоря Бобкова, суд должен вынести решение по еще трем подозреваемым сотрудникам Братского и Иркутского алюминиевых заводов.

Влад Никифоров, Иркутск