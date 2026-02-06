За ночь над территорией России сбиты 38 БПЛА

Минобороны России заявило, что в ночь на 6 февраля силы ПВО уничтожили 38 беспилотников над тремя регионами и акваторией Черного моря.

Как уточнило ведомство, 26 БПЛА сбиты над Брянской областью, десять — над Белгородской, по одному — над Липецкой областью и акваторией Черного моря.

Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщал о массированном ракетном ударе по городу. По словам губернатора Белгородской области, энергетическая инфраструктура получила «большой объем повреждений».