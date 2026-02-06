Посол России в Великобритании Андрей Келин сообщил, что британские кадровые офицеры ведут деятельность в Украине под прикрытием британского посольства. В интервью «РИА Новости» дипломат заявил, что это широко известный факт.

По словам господина Келина, среди таких сотрудников есть группа советников, работающих в Киеве, а также специалисты, которые занимаются специализированной боевой подготовкой украинских вооруженных сил. Посол напомнил, что в декабре Лондон официально подтвердил гибель офицера британской армии Джорджа Хули, который погиб во время обучения украинских военных использованию британского оружия.

По мнению дипломата, британские власти избегают официального признания участия своих офицеров в боевых действиях из-за сложностей с международным правом. «Впрочем, способов представить все в относительно пристойном виде немало»,— добавил Келин.