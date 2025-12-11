Лондон признал отправку британских десантников на Украину

Смерть британского военнослужащего на Украине привела к редкому официальному подтверждению факта присутствия ограниченного контингента Великобритании в зоне конфликта, пишет The Guardian. Погибшим, как сообщил в среду в парламенте премьер-министр Кир Стармер, стал 28-летний капрал Джордж Хули из полка парашютистов. Глава правительства назвал инцидент «трагической случайностью», произошедшей вдали от фронта во время наблюдения за испытаниями «новых оборонительных возможностей».

Фото: UK MOD Crown / Handout / Reuters Томас Хули

Фото: UK MOD Crown / Handout / Reuters

При этом Лондон традиционно крайне сдержан в вопросах, связанных с военным персоналом на Украине. Численность контингента, по оценкам издания, не превышает 100 человек, и его присутствие стараются не афишировать, чтобы избежать использования этого факта Россией. Как подчеркнул премьер-министр, Хули входил в «небольшое число британского персонала» в стране.