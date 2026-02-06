Правительство Японии перед парламентскими выборами вновь затронуло тему Курил

Заместитель генерального секретаря кабинета министров Японии Кей Сато заявил, что Токио придерживается позиции о необходимости решения вопроса о принадлежности южных Курильских островов и заключения мирного договора с Россией.

Представитель правительства Японии упомянул также, что отношения Японии и России «остаются в сложной ситуации» из-за специальной военной операции на Украине, однако отметил настрой японской стороны «упорно осуществлять взаимодействие с российской стороной». Вместе с тем он признал снижение интереса японской молодежи к теме «северных территорий», как называют в Японии четыре российских острова, и объявил, что правительство будет принимать меры по «повышению осведомленности общественности». Также он сообщил, что властями прорабатывается вопрос об участии главы кабмина Санаэ Такаити в запланированном на 7 февраля ежегодном «Общенациональном митинге за возвращение северных территорий».

Тема южных Курил обычно поднимается в Японии накануне внутриполитических событий. В данном случае кабмин пытается сыграть на патриотических чувствах японцев перед выборами в Палату представителей парламента, которые назначены на 8 февраля. На кону стоит вопрос о доверии администрации премьер-министра Санаэ Такаити, а также о вотуме доверия правительству.

Москва прекратила консультации с Токио по вопросу о заключении мирного договора после введения Японией антироссийских санкций в связи с боевыми действиями на Украине.

Эрнест Филипповский