Yomiuri: накануне выборов в Японии 40% кандидатов ЛДП и НДП готовы создать блок

Почти 40% кандидатов от правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП) и одной из ключевых в раскладе оппозиционной Народной демократической партии (НДП) ожидают сотрудничества друг с другом в случае прохождения в Палату представителей по итогам парламентских выборов. О вероятности присоединения НДП к будущему «центристскому» блоку ЛДП и их партнеров по коалиции из Партии восстановления Японии в нижней палате говорят данные опроса, проведенного газетой Yomiuri Shimbun.

Считается, что ЛДП надеется заручиться поддержкой НДП для формирования стабильного правительства, пишет издание. В декабре прошлого года ЛДП приняла ключевые инициативы НДП — такие как повышение «порога годового дохода» — в обмен на помощь в скорейшем принятии бюджета на новый финансовый год.

Опрос также показал, что кандидаты Компартии внезапно дистанцируются от потенциально крупного оппозиционного альянса Конституционно-демократической партии Японии (у нее перед роспуском палаты было 148 из 465 мандатов) и партии Комэйто. По оценкам издания, это происходит как раз из-за формирования «центристской» группы.

Ранее сообщалось, что выборы в Палату представителей 51-го созыва пройдут 8 февраля. На кону стоит вопрос о доверии администрации Санаэ Такаити, вступившей в должность в октябре 2025 года, а также о вотуме доверия коалиционному правительству. Госпожа Такаити на пресс-конференции 19 января определила победный результат как «большинство правящих партий» (233 мандата).

Эрнест Филипповский