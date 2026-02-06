ТАСС: Украина стремится получить гарантии безопасности для Одессы

Украина стремится учесть в будущем мирном соглашении международные гарантии безопасности для Одессы, пишет ТАСС со ссылкой на источник, близкий к трехсторонним переговорам в Абу-Даби.

«Для Киева это критически важный аспект. Украине в рамках пакета важны гарантии, что Россия не будет идти на Одессу, то есть должен быть такой механизм, который закрепляет примерно такие вещи»,— сказал собеседник агентства.

Первый раунд консультаций по безопасности с участием России, США и Украины прошел 23–24 января, второй — 4–5 февраля в Абу-Даби. Российскую делегацию возглавлял глава ГУ Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, а делегацию Украины — секретарь СНБО Рустем Умеров. Со стороны США участвовали зять американского президента Джаред Кушнер, спецпосланник Стив Уиткофф и министр армии США Дэниел Дрисколл.

