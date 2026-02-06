Росфинмониторинг объяснил ограничение на внесение наличных через банкоматы

Предложение Минфина ограничить для физических лиц внесение наличных через банкоматы суммой 1 млн руб. в месяц направлено на борьбу с отмыванием преступных доходов, сообщила пресс-служба Росфинмониторинга.

«Отмечаются случаи использования подставных физических лиц для открытия счетов и последующего зачисления на указанные реквизиты доходов из неустановленных источников»,— уточнила пресс-служба в разговоре с РБК. Там добавили, что введение лимита будет помогать снижать риски, связанные с использованием счетов подставных лиц («дропов»). Банки же при подозрениях смогут требовать у клиентов документы, подтверждающие происхождение денежных средств.

Законопроект, внесенный Минфином в конце января, предлагает изменения в закон «О банках и банковской деятельности». Сейчас ограничений на пополнение счетов наличными через банкоматы нет. По мнению экспертов, опрошенных «Ъ», инициатива скорее создаст проблемы добросовестным гражданам, а также банкам, ориентированным на цифровое взаимодействие с клиентами.

