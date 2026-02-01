Спор с переходом наличности

Минфин разработал законопроект, предполагающий запрет на пополнение счетов граждан через банкоматы более чем на 1 млн руб. в месяц. В ведомстве считают, что это поможет в борьбе с отмыванием незаконно полученных средств. Однако эксперты уверены, что это скорее создаст проблемы добросовестным гражданам, продавшим авто или недвижимость, а также банкам, ориентированным на цифровое взаимодействие с клиентами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В конце прошлой недели стало известно, что Минфин подготовил законопроект, согласно которому граждане не смогут вносить на свои счета через банкоматы более 1 млн руб. в месяц. По данным «Интерфакса», в пояснительной записке к законопроекту отмечается, что сейчас нет лимитов на пополнение счетов и вкладов наличными через банкоматы, в связи с чем в безналичный оборот могут вводиться деньги, имеющие неустановленное происхождение. Поскольку вводимые проектом изменения потребуют доработки систем банков и их бизнес-процессов, предлагается установить срок его вступления в силу по истечении 180 дней со дня официального опубликования.

На вопрос “Ъ”, почему выбран лимит в 1 млн руб. и как его смогут соблюдать ИП и самозанятые, Минфин ответил: «Министерством в рамках плана по обелению экономики подготовлены различные меры, которые переданы для проработки в аппарат правительства, ЦБ и Росфинмониторинг».

Законопроекты с инициативами по обелению экономики России планируется внести на рассмотрение в Госдуму в первом полугодии, сообщили в аппарате вице-премьера России Дмитрия Григоренко. Там напомнили, что план по обелению отдельных секторов экономики был разработан по поручению президента России и одобрен на заседании правительства 27 ноября 2025 года. В ЦБ и Росфинмониторинге на запрос “Ъ” не ответили.

Банкиры предполагают, что в законопроект, возможно, потребуется внести доработки для сегмента самозанятых и ИП. По словам руководителя блока цифрового бизнеса ТКБ-банка Натальи Базалей, самозанятые формально физлица и, как правило, они работают в том числе с наличными, поступления которых могут превышать лимит в 1 млн руб., тем самым попадая под действие нововведений. «Самоинкассация через банкоматы для ИП — обычная практика, при которой лимит может оказать влияние на сложившиеся операционные модели бизнеса»,— добавляет она.

По ее мнению, эта мера частично поможет уйти от ввода в обращение «грязных» денег и повысит барьер входа для наличных в безнал, но ее следствием станет появление новых схем обхода недобросовестными компаниями, при этом более сложных.

Эксперты считают, что этот законопроект может оказать очень ограниченное воздействие на проблему отмывания незаконно полученных средств.

Так, начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олег Абелев обращает внимание на то, что законопроект направлен на пресечение практики разбивания крупных сумм на части для их легализации через банкоматы. «Что касается эффекта для отмывания, в профессиональных схемах для серьезных операций по отмыванию этот метод занимает незначительное место, понятно, что крупные суммы перемещаются через другие каналы: эффективные операции с юрлицами, криптовалюты, через покупку активов, использование обменников»,— поясняет он.

Анатолий Аксаков, глава комитета Госдумы по финансовому рынку, о внесении наличных через банкомат, 30 января 2026 года: «Допускаю, что это такой канал отмывания денег, позволяющий обойти контроль системы финансового мониторинга».

Эксперты обращают внимание, что ограничение в 1 млн руб. прежде всего ударит по добропорядочным гражданам, которые продали автомобиль или недвижимость. «Кроме того, если в разных банках у гражданина счет привязан к разным телефонам, он по окончании вклада не сможет перевести себе средства по СБП и будет вынужден переносить их физически через банкомат»,— говорит МВА-профессор бизнес-практики по цифровым финансам РАНХиГС Алексей Войлуков. Кроме того, по его мнению, это существенно осложнит работу банков, которые ориентированы на цифровое взаимодействие с клиентами без офисов, таких как Т-Банк, Яндекс-банк или Озон-банк, в результате банки, имеющие офисы, получат преимущество, но у них вырастет нагрузка на операционистов, что приведет к увеличению их расходов.

«С точки зрения борьбы с отмыванием, наоборот, надо стимулировать граждан нести деньги в банки: во-первых, контролировать безналичные рубли проще, чем наличные; во-вторых, безналичную операцию банк всегда может приостановить по 115-ФЗ и попросить у клиента информацию о происхождении средств»,— уверен Алексей Войлуков. По мнению эксперта, предложенные ограничения, наоборот, уводят денежный оборот в тень и стимулируют снижение безналичного оборота, что никак не способствует обелению рынка.

Максим Буйлов, Ксения Дементьева, Евгения Крючкова