Трамп призвал «национализировать» выборы в США

Президент США Дональд Трамп призвал отказаться от децентрализованной системы голосования, действующей сейчас в стране. Как сообщает The Wall Street Journal, заявление прозвучало в Овальном кабинете во время церемонии подписания законопроекта о возобновлении работы федерального правительства.

В частности, Трамп призвал членов республиканской партии «национализировать» голосование в США. «Я хочу, чтобы выборы были честными, и если штат не может провести выборы, я думаю, что люди, стоящие за мной, должны что-то с этим сделать»,— добавил президент. По его мнению, голоса на выборах должны подсчитывать агенты федерального правительства, а не власти штатов.

Опрошенные WSJ политики раскритиковали предложения президента. В частности, лидер демократов в Сенате Чак Шумер назвал инициативу «возмутительно незаконной». Лидер большинства в Сенате республиканец Джон Тьюн заявил журналистам, что, он против федерализации выборов и что «это конституционный вопрос».

Влад Никифоров