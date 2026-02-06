Дмитриев: дело Эпштейна запятнало репутацию ВЭФ

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев считает, что скандал вокруг дела американского финансиста Джеффри Эпштейна запятнал репутацию Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе. В качестве альтернативы он предложил Петербургский международный экономический форум.

«Репутация Давоса сильно запятнана. Все хорошие люди с ВЭФ должны вместо этого перейти на Петербургский международный экономический форум. ВЭФ может оставаться сосредоточенным на обсуждении наследия Эпштейна и уроков, извлеченных из его процесса построения связей»,— написал Кирилл Дмитриев в соцсети X.

Покойного Джеффри Эпштейна обвиняли в секс-торговле и сутенерстве. 5 февраля ВЭФ начал внутреннее расследование в отношении своего главы Берге Бренде. Перед этим его имя обнаружили в файлах по делу Эпштейна, которые опубликовал Минюст США.