Форум в Давосе проверяет связи своего главы с Джеффри Эпштейном

Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе начал внутреннее расследование в отношении своего главы Берге Бренде после того, как его имя обнаружилось в недавно опубликованных файлах Джеффри Эпштейна. Об этом пишут швейцарские СМИ, включая Neue Zurcher Zeitung (NZZ). В пресс-службе ВЭФ подтвердили NZZ проведение проверок в отношении господина Бренде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент ВЭФ Берге Бренде

Фото: Denis Balibouse / Reuters

В документах из файлов Эпштейна, осужденного за секс-торговлю и сутенерство, содержится информация о нескольких ужинах с господином Бренде, а также о переписке между ними. ВЭФ сообщил, что господин Бренде остается на посту директора и сотрудничает в рамках внутреннего расследования. Как пишут СМИ, сам господин Бренде утверждает, что встречался с Эпштейном на деловых ужинах, но признает, что ему следовало лучше проверить бэкграунд финансиста.

Яна Рождественская