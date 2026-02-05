Над территорией России за пять часов сбиты 17 БПЛА

Минобороны России заявило, что с 18:00 до 23:00 мск силы ПВО уничтожили 17 беспилотников над тремя регионами.

Как уточнило ведомство, 13 БПЛА сбиты над Брянской областью, три — над Белгородской, один — над Курской.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что беспилотник ударил по территории коммерческого объекта. Один человек получил ранения. Глава региона уточнил, что из-за удара также повреждены навес, оборудование и автомобиль.