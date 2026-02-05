МИД ОАЭ: Россия и Украина на переговорах выявили общую основу для прогресса

Министр иностранных дел ОАЭ шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян заявил, что начало второго раунда трехсторонних переговоров между Россией, Украиной и США в Абу-Даби стало сигналом, который отражает серьезность намерений сторон урегулировать конфликт. По его словам, дискуссии участников встреч продемонстрировали наличие общей основы для дальнейшего диалога.

«Два раунда переговоров, прошедших в Абу-Даби, привели к плодотворным и конструктивным дискуссиям, которые показали наличие общей основы для дальнейшего развития, подчеркнув стремление ОАЭ обеспечить благоприятную среду для диалога, способствующую сближению точек зрения и поддержке мирных решений»,— написано в заявлении министра ОАЭ.

Глава МИД считает, что Россия, Украина и США вовлечены в дипломатический процесс и стремятся «положить конец человеческим страданиям». Он поблагодарил президентов России Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского, а также переговорные команды обеих стран за проведение конструктивных переговоров.

Отдельно Абдалла бен Заид Аль Нахайян отметил «неустанные старания» президента США Дональда Трампа. Он добавил, что американская сторона способствовала проведению переговоров России и Украины. По его словам, от трехсторонних переговоров в Абу-Даби международное сообщество ожидает положительных результатов, которые позволят прекратить конфликт.

