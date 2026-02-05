МИД РФ порекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Бенин

МИД России призвал граждан воздержаться от поездок в Бенин без крайней необходимости. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства. В МИДе объяснили рекомендацию ухудшившейся обстановкой в сфере безопасности республики после попытки госпереворота.

«В связи с ухудшением ситуации в сфере безопасности в Республике Бенин <...>, а также террористических акций экстремистов в северных районах этой страны местные правоохранительные органы работают в усиленном режиме»,— сообщила пресс-служба ведомства. В МИД отметили, что особое внимание силовые структуры республики обращают на прибытие и перемещение по территории страны иностранцев.

7 декабря группа военнослужащих в Бенине объявила о захвате власти в стране. Они отстранили президента Патриса Талона и распустили все государственные органы власти. Вскоре глава МИД страны заявил, что контроль над ситуацией восстановлен. Agence-France-Presse сообщило, что президент Бенина сейчас находится в безопасности.

Reuters сообщал, что в 2026 году срок президентских полномочий Патриса Талона истекает. В апреле должны пройти выборы. При этом в ноябре власти приняли новую конституцию, которая продлевает срок полномочий президента с пяти до семи лет.