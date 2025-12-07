Военные объявили о захвате власти в Бенине

Военные в Бенине объявили об отстранении президента страны Патриса Талона и роспуске всех государственных органов власти. Об этом они заявили в эфире национального телевидения страны, передает портал La Nouvelle Tribune.

При этом министр иностранных дел Бенина Олушегун Аджади Бакари заявил, что контроль над ситуацией был восстановлен. «Была предпринята попытка, но ситуация находится под контролем. Сейчас это небольшая группа военных. Большая часть армии по-прежнему лоялистская, и мы берем ситуацию под свой контроль»,— сообщил он агентству Reuters.

По словам министра, военные захватили контроль только над государственным телевидением, и сигнал был отключен лишь на несколько минут.