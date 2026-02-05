Трамп и Стармер подтвердили значимость базы США и Британии на Диего-Гарсии

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент США Дональд Трамп подтвердили важность соглашения по обеспечению безопасности совместной британско-американской базы на острове Диего-Гарсия. Об этом господин Трамп сообщил в Truth Social.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Leon Neal / Reuters Фото: Leon Neal / Reuters

США и Великобритания продолжат тесное взаимодействие по реализации договоренностей по авиабазе на архипелаге Чагос. По словам Дональда Трампа, успехи военных операций США во многом обеспечены возможностями техники и выгодным размещением опорных пунктов.

«Я понимаю, что сделка, которую заключил премьер-министр Стармер, по мнению многих, является лучшим, что он мог заключить»,— добавил Дональд Трамп.

При этом президент США подчеркнул, что оставляет за собой право усилить американское присутствие, если операции и силы США окажутся под угрозой. Он также отметил, что не допустит подрыва американского присутствия «ложными заявлениями или экологической чепухой».

В январе Дональд Трамп называл намерение Великобритании передать Маврикию остров Диего-Гарсия «великой глупостью».

Диего-Гарсия — крупнейший остров-атолл архипелага Чагос, который Великобритания вывела в отдельную административную единицу в 1965 году, а в 1966-м передала США в аренду для размещения авиабазы. В 2019 году Международный суд ООН постановил передать контроль над архипелагом Маврикию, а в октябре 2024 года Лондон объявил о передаче суверенитета. В мае 2025 года Кир Стармер подписал соглашение о выплате Маврикию в среднем 101 млн фунтов в год за эксплуатацию базы на Диего-Гарсия сроком на 99 лет.