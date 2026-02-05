Уиткофф назвал военный диалог России и США ключевым для мира

Возобновление диалога российских и американских военных на высоком уровне имеет решающее значение для достижения и поддержания мира. Об этом заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф по итогам трехсторонних встреч в Абу-Даби.

«Соединенные Штаты и Россия также договорились установить диалог военных под руководством генерала Алексуса Гринкевича, командующего Европейским командованием США. Этот канал связи был приостановлен до начала конфликта и имеет решающее значение для достижения и поддержания мира»,— написал господин Уиткофф в X.

В Абу-Даби 4–5 февраля состоялся второй раунд трехсторонних переговоров России, Украины и США. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что число спорных вопросов по украинскому урегулированию сократилось. При этом, по его словам, остаются наиболее сложные темы — территориальные вопросы и гарантии безопасности, которых Киев добивается от западных стран.

