«Яндекс.Путешествия» связали рост комиссии с затратами на развитие сервиса

Повышение базовой комиссии «Яндекс (MOEX: YDEX).Путешествий» с 15 до 17% связано с ростом издержек на развитие и поддержку сервиса, сообщил РБК руководитель направления Евгений Абрамзон. По его словам, удорожание инфраструктуры требует дополнительных вложений, чтобы агрегатор мог бесперебойно обеспечивать отели заказами.

Господин Абрамзон уточнил, что повышение комиссии с 1 февраля стало первым изменением тарифов «Яндекс.Путешествий» за три года. Руководитель сервиса добавил, что агрегатор открыт к переговорам, хотя часть партнеров решила приостановить сотрудничество. В «Яндекс.Путешествиях», по его словам, доступно более 1 млн вариантов размещения в разных регионах.

Сегодня крупнейшие российские гостиничные сети (Azimut Hotels, Cosmos Hotel Group и Alean Collection) сообщили об отключении своих объектов от сервиса «Яндекс.Путешествия». Таким образом отельеры выразили несогласие с повышением базовой комиссии, которое, по их оценке, ведет к росту издержек.

