Чем известен экс-главнокомандующий ВМФ Владимир Куроедов

5 февраля на 82-м году жизни скончался бывший главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Владимир Куроедов. Подробности его биографии — в справке «Ъ».

Куроедов Владимир Иванович родился на станции Бамбурово Приморского края 5 сентября 1944 года. Окончил штурманский факультет Тихоокеанского высшего военно-морского училища (1967), командный факультет Военно-морской академии в (1978) и Военную академию Генштаба (1989).

Карьеру начал в 1967 году командиром штурманской боевой части, затем был командиром сторожевого корабля. Впоследствии занимал высокие командные посты на Тихоокеанском флоте.

В 1993 году назначен начальником штаба Балтийского флота, в 1996-м — командующим Тихоокеанским флотом. В 1997 году президент РФ назначил господина Куроедова главнокомандующим Военно-морским флотом России. Занимал пост восемь лет.

В 2000 году был удостоен звания адмирала флота. В том же году во время учений в Баренцевом море произошла катастрофа подводной лодки К-141 «Курск», погиб весь экипаж в составе 118 человек. После трагедии Владимир Куроедов просил президента об отставке, но тот ее не принял. В 2005 году у берегов Камчатки затонул батискаф АС-28, после чего главнокомандующий ВМФ был освобожден от должности и уволен с военной службы.

После увольнения занимался общественной и военно-научной деятельностью. Был членом-корреспондентом Российской академии ракетных и артиллерийских наук. Доктор политических наук (2000). Среди орденов: «За службу Родине» III степени (1990), «За военные заслуги» (1996), «За заслуги перед Отечеством» III (1999) и II (2020) степеней.