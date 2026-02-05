Умер бывший главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Куроедов

На 82-м году жизни скончался бывший главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Владимир Куроедов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его окружение.

Владимир Куроедов возглавлял ВМФ с ноября 1997 года по сентябрь 2005 года. Выпускник Тихоокеанского высшего военно-морского училища, он прошел путь от командира штурманской боевой части до командующего Тихоокеанским флотом, прежде чем был назначен на высшую должность в ВМФ.

Наиболее трагическим событием периода его руководства флотом стала гибель атомной подводной лодки «Курск» в августе 2000 года. После катастрофы адмирал Куроедов вместе с министром обороны Игорем Сергеевым и командующим Северным флотом Вячеславом Поповым подал рапорт об отставке, однако президент Владимир Путин ее не принял. Во время расследования господин Куроедов, по свидетельствам прессы, настаивал на версии столкновения с иностранным объектом, которую следствие в итоге не подтвердило. Год спустя в интервью агентству Интерфакс он заявил: «У меня перед погибшими, их семьями, перед всем нашим флотом остался самый большой долг — узнать причину трагедии».

Его отставка с поста главкома состоялась в сентябре 2005 года, вскоре после аварии глубоководного аппарата АС-28 на Камчатке, для спасения экипажа которого потребовалась помощь британских специалистов. После увольнения занимался общественной и военно-научной деятельностью.

Дмитрий Сотак, Степан Мельчаков