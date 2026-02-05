В Кабардино-Балкарии в ДТП с «Газелью» погибла пассажир легковушки

На автодороге Аргудан — Александровское» в Лескенском районе Кабардино-Балкарии при столкновении автомобиля «Лада Гранта» и «Газели» погибла 34-летняя пассажир легковушки. Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Госавтоинспекции КБР Фото: пресс-служба Госавтоинспекции КБР

По предварительным Водитель «Лады», двигаясь при повороте налево, не предоставил преимущество в движении встречному транспорту и столкнулся «Газелью». С различными травмами его додавили в больницу.

На месте происшествия работают сотрудники ОМВД России «Лескенский», причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Наталья Белоштейн