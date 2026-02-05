Ярославская больница запретила посещение пациентов

В Ярославле в стационаре Клинической больницы имени Н. А. Семашко запретили посещение пациентов в связи с эпидемиологической обстановкой. Соответствующее сообщение размещено в соцсетях больницы.

Фото: Министерство здравоохранения Ярославской области

Мера была принята после письма Роспотребнадзора и приказа областного минздрава.

«Данная мера введена для предотвращения заноса и распространения гриппа, ОРВИ и COVID-19, обеспечения безопасности наших пациентов и персонала, а также для соблюдения строгого санитарно-противоэпидемического режима»,— пояснили в больнице и попросили отнестись с пониманием к временным ограничениям.

Аналогичные меры вводились в декабре 2025 года в родильном доме клинической больницы №2.

В последний раз областной Роспотребнадзор публиковал статистику по заболеваемости в регионе 30 января. Согласно ней, в период с 19 по 25 января 663 заболели ОРВИ и гриппом на 100 тыс. человек. Половина заболевших — дети.

Алла Чижова