Венесуэльская оппозиция считает возможным провести выборы в течение года

Лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо заявила в интервью американскому изданию Politico, что Венесуэла может провести президентские выборы уже в этом году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо

Фото: Kylie Cooper / Reuters Лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо

Фото: Kylie Cooper / Reuters

Госпожа Мачадо признала, что пока не обсуждала этот вопрос с президентом США Дональдом Трампом. В интервью она заявила, что, по ее мнению, прозрачная процедура голосования в Венесуэле может быть подготовлена за восемь-девять месяцев.

В 2025 году госпожа Мачадо получила Нобелевскую премию мира. Она неоднократно поддерживала американские удары по Венесуэле и военное вмешательство. Однако после того, как в январе США захватили президента страны Николаса Мадуро, господин Трамп отрицал возможность ее участия в венесуэльской политике. Многие аналитики также отмечали, что Белый дом делает ставку скорее на окружение бывшего президента Венесуэлы. При этом позже господин Трамп заявил, что «очень хотел бы» привлечь госпожу Мачадо к участию в политике в этой стране.

Яна Рождественская