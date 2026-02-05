Троих воронежских военных освободили из украинского плена

Во время очередного обмена из украинского плена были освобождены два бойца из Воронежа и еще один из Таловского района Воронежской области, сообщил в Telegram-группе губернатор Александр Гусев.

«Сейчас с ними все в порядке. Им помогают профильные специалисты, а примерно через две недели надеемся увидеть их в родном регионе»,— написал господин Гусев.

Как сообщал ранее «Ъ-Черноземье», 5 февраля из Украины вернулись три жителя Суджанского района Курской области, вывезенные туда в период оккупации.

По данным на октябрь 2025-го, в Сумах удерживались 13 человек из Курской области.

Мария Свиридова