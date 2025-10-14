Татьяна Москалькова: 13 курян в Сумах удерживаются ВСУ

Киевские власти, удерживающие в Сумах 13 жителей Курской области, не отказываются от их возвращения, однако не сообщают конкретных сроков и условий для этого. Об этом сообщила ТАСС уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«На сегодняшний день, по нашим данным, 13 курских жителей, которые были перемещены на сторону Украины в город Сумы, остаются удерживаемыми украинской стороной. На сегодняшний день украинская сторона не отказывается репатриировать их в Россию, но на деле мы не имеем конкретной даты и конкретных обстоятельств, условий этого возвращения»,— сказала госпожа Москалькова (цитата по ТАСС).

Омбудсмен добавила, что вопрос возвращения россиян постоянно обсуждается, в том числе в ее диалоге с уполномоченным по правам человека Верховной рады Украины и по линии Министерства обороны России — с военными Украины.

В конце сентября Татьяна Москалькова запросила у украинской стороны разговор об освобождении 23 вывезенных в Сумы жителей Курской области. В начале октября с Украины вернулись десять мирных жителей Курской области.

Мария Свиридова