«Авангард» досрочно вышел в play-off КХЛ

Омский «Авангард» досрочно обеспечил себе участие в play-off FONBET Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Это стало известно после домашнего матча против екатеринбургского «Автомобилиста».

«Авангард» уступил со счетом 2:3 в овертайме, за что заработал одно очко в турнирной таблице. Теперь в активе омской команды 76 очков в 52 матчах. Хабаровский «Амур», занимающий девятое место на Востоке, лишился математических шансов обойти «Авангард».

Ранее в play-off досрочно вышел магнитогорский «Металлург», лидирующий и на Востоке, и в сводной таблице КХЛ. По итогам 51 игры команда набрала 84 очка.

Всего в регулярном первенстве каждая команда проведет по 68 матчей. Розыгрыш Кубка Гагарина стартует 23 марта.

Таисия Орлова