ЦСКА обыграл «Парму» и первым вышел в «Финал четырех» Winline Basket Cup

Московский баскетбольный клуб ЦСКА со счетом 88:83 обыграл пермскую «Парму» в выездном матче группового этапа Winline Basket Cup — внутрисезонного турнира Единой лиги ВТБ. Таким образом, столичная команда первой из участниц соревнования вышла в «Финал четырех».

Самым результативным игроком состоявшейся в четверг встречи стал защитник «Пармы» Виктор Сандерс (24 очка). Вторым по этому показателю оказался его одноклубник, центровой Картер Террелл (22). У гостей продуктивнее всех отыграл центровой Лука Митрович (19).

На счету армейцев четыре победы и одно поражение в турнире. Они лидируют в группе А, опережая «Парму» (3-2), белградскую «Мегу» (2-2) и краснодарский «Локомотив-Кубань» (0-4), уже лишившийся шансов на продвижение.

Группу B Winline Basket Cup возглавляет казанский УНИКС (3-1), следом идут уступающий ему лишь по дополнительному показателю петербургский «Зенит» (3-1), екатеринбургский «Уралмаш» (2-2) и «Игокеа» из боснийского города Лакташи (0-4), уже не претендующая на выход в «Финал четырех».

Заключительный матч группового этапа соревнования состоится 31 марта. «Финал четырех» стартует 10 апреля.

Арнольд Кабанов