Суд на Урале арестовал женщину за истязание семилетнего сына

Кушвинский городской суд в Свердловской области заключил под стражу женщину, обвиняемую в истязании своего семилетнего сына. Об этом сообщила пресс-служба судов региона.

По данным следствия, обвиняемая систематически била ребенка ремнем и шнуром от зарядки телефона, ставила коленями на сухую гречку, привязывала за ногу к кровати и оставляла раздетым на балконе в холод.

Преступления совершались в период с июня 2025 года по январь 2026-го. Женщине предъявили обвинение в истязании несовершеннолетнего (п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ). Максимальное наказание — до семи лет лишения свободы.

В ноябре 2025-го суд в Свердловской области назначил 3,5 года колонии по делу об истязании ребенка женщине, которая приковывала сына за шею цепью к батарее.