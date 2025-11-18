В Первоуральске отправили в колонию мать, которая садила сына на цепь у батареи

Городской суд Первоуральска (Свердловская область) назначил 3,5 года колонии местную жительницу Татьяну Шанину за истязание несовершеннолетнего сына (п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ) и ограничение его свободы (п. «д» ч. 2 ст. 127 УК РФ), сообщили в прокуратуре региона.

Фото: Прокуратура Свердловской области Татьяна Шанина

Суд установил, что в ноябре 2023 года Татьяна Шанина купила цепь и навесные замки, которые использовала для ограничения свободы сына. Дома она обмотала цепь вокруг его шеи и зафиксировала ее замком на батарее, после чего ушла, оставив ребенка одного. В период с февраля по март 2025 года Шанина, будучи пьяной, не менее четырех раз избила сына руками, скалкой и ремнем.

Осужденная признала вину и выразила раскаяние. Также суд частично удовлетворил иск прокуратуры, обязав Шанину выплатить 100 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда ребенку.

