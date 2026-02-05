На Дону за покушение на военного к 17 годам осуждена жительница Ленобласти

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 17 годам колонии общего режима 25-летнюю жительницу Ленинградской области Полину Костюченко. За покушение на военного фигурантку признали виновной по ст. 275 УК РФ «Государственная измена», ч. 1 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ «Приготовление к совершению террористического акта», ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 223.1 УК РФ «Приготовление к незаконному изготовлению взрывного устройства», п. «а», «в» ч. 3 ст. 222.1 УК РФ «Незаконные приобретение и хранение взрывного устройства». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

В суде установлено, что в 2024 году Костюченко и ее подруга, уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, связались с сотрудником из спецслужбы Украины, желая оказывать помощь в деятельности против России.

В декабре 2024 года по указанию куратора фигурантки прибыли в Ростов-на-Дону для покушения на жизнь высокопоставленного военнослужащего Вооруженных Сил Российской Федерации. Подсудимые приобрели взрывчатку и получили через тайники компоненты для самодельного взрывного устройства.

Совершить теракт фигурантки не смогли — были задержаны сотрудниками УФСБ России по Ростовской области.

Полины Костюченко заключила досудебное соглашение о сотрудничестве. С учетом этого суд назначил ей 17 лет колонии общего режима со штрафом 500 тыс. руб.

Наталья Белоштейн