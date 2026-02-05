Рэп, «Дон» или шоу

В ближайшие пятницу, субботу и воскресенье ростовчане и гости мегаполиса смогут посетить концерты современной и народной музыки, посмотреть спектакли и кинопремьеры, поучаствовать в стендап-шоу, экскурсии или мастер-классе. Подробнее — в афише «Ъ-Ростов».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ

Где послушать музыку

Какие спектакли посетить

Что смотреть в кино

Чем еще можно заняться

Где послушать музыку

6 февраля в 20:00 в арт-пространстве «Мед» — рэпер Гарик Погорелов. Артист позиционирует себя как исполнитель позитивной музыки для молодой аудитории, его творчество часто включает любовную лирику и поп-рэп мотивы. В конце 2025 года артист выпустил мини-альбом «Совершеннолетний». В концертной программе прозвучат новые и старые произведения рэпера.

Стоимость билетов — от 2100 руб. (6+)

7 февраля в 20:00 в «Кроп Арене» — концерт «Найтивыход». Под этим псевдонимом скрывается уроженец Волгограда Кирилл Зубарев. В 2017 году, погрузившись в мир эзотерики, он обнаружил книгу, где ключевой мыслью была «найти выход». Это и стало основой сценического образа артиста.

Стоимость билетов — от 1600 руб. (16+)

8 февраля в 18:00 в Ростовской филармонии — программа «На крыльях музыки», посвященный предстоящему Дню Защитника Отечества. Оркестр русских народных инструментов «Дон» под руководством заслуженного деятеля искусств России Крикора Хурдаяна исполнит произведения, которые объединяют все поколения россиян.

Стоимость билетов — от 300 руб. (0+)

Вверх

Какие спектакли посетить

6 февраля в 18:00 в Ростовском государственном музыкальном театре — опера «Мадам Баттерфляй» Джакомо Пуччини. Зрителей ждут прекрасная классическая музыка и трогательная история любви Чио-Чио-Сан.

Стоимость билетов — от 500 руб. (12+)

7 февраля в 18:30 на сцене театра драмы им. Максима Горького — комедия «Последний пылкий влюбленный». В центре сюжета — Барни Кэшмен, владелец рыбного ресторана и уважаемый джентльмен, который, перешагнув сорокалетний рубеж, вдруг осознает унылость и однообразие своей жизни.

Стоимость билетов — от 900 руб. (18+)

8 февраля в 11:00 в Ростовском государственном театре кукол имени В.С. Былкова — «Буратино». Это захватывающее приключение вместе с главным героем, а также Мальвиной, Пьеро, Артемоном, папой Карло, черепахой Тортиллой, лисой Алисой, котом Базилио и бородатым доктором кукольных наук Карабасом-Барабасом. Получится ли у артистов и зрителей раскрыть тайну золотого ключика?

Стоимость билетов — от 600 руб. (0+)

8 февраля в 18:00 в Молодежном театре — драма «Метель». В основе спектакля — две повести Белкина из одноименного цикла Александра Пушкина. Эти истории рассказывают о любви и завершаются счастливо. По замыслу авторов постановки, метель в ней символизирует непредсказуемость, которая приводит к судьбоносным встречам.

Стоимость билетов — от 1000 руб. (12+)

Вверх

Что смотреть в кино

В кинотеатрах «Киномакс», «Синема», «Большой», «Горизонт Cinema & Emotion», «Чарли», «Чарли Вавилон», «Кинополис Парк», Кино «Орбита» стартовали показы мультфильма режиссера Ши Уэйгмана «Чарли Чудо-пес». Необычная битва разворачивается между девятилетним Дэнни и его собакой, которая после похищения инопланетянами получила суперспособности.

Стоимость билетов — от 520 руб. (0+)

Для любителей боевиков — «Убежище». Появление маленькой девочки во время бури резко изменило жизнь одинокого островитянина. Он спас ребенка, но увидел призраки прошлого, от которых когда-то бежал. Впереди — совместное бегство и опасная битва.

Стоимость билетов — от 540 руб. (18+)

Еще одна киноновинка — хоррор «Возвращение в Сайлент Хилл». Потеряв возлюбленную, Джеймс Сандерленд получает письмо, которое вынуждает его приехать в полный тайн Сайлент Хилл. Там Джеймс сталкивается с жуткими существами и видениями, что ставит под сомнение его душевное здоровье. Герою и зрителям предстоит отличить реальность от иллюзий.

Стоимость билетов — от 450 руб. (18+)

Вверх

Чем еще можно заняться

7 и 8 февраля с 10:00 до 18:00 в альпак-парке «Пача мама» — экскурсия по контактному зоопарку. Часовая прогулка предлагает возможность обнять и погладить перуанских альпаков, покормить кроликов и коз (угощения уже включены в стоимость билета), сделать фотографии в живописной локации.

Стоимость билетов — от 700 руб. (0+)

8 февраля в 10:00 в мастерской художественного стекла Игнатовых — экскурсия и мастер-класс, которые проведут профессиональные стеклодувы. Это — шанс узнать секреты одного из самых красивых ремесел и самостоятельно сделать вещь на память.

Стоимость билетов — 850 руб. (12+)

8 февраля в 19:00 в Flash Bar — стендап- шоу «Топовый материал». Это формат викторины для любителей и знатоков поп-хитов всех времен. На вечер юмора соберутся опытные комики, участники популярных телевизионных и интернет-проектов, а также резиденты объединения FlashStandUp.

Стоимость билетов — 500 руб. (18+)

Вверх