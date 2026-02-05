Лавров заявил о подготовке Мерца к войне

Канцлер Германии Фридрих Мерц на практике готовит страну к войне. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу RT. Такой вывод российский политик сделал на основе «ярких заявлений» господина Мерца, которые «наводят на серьезные мысли».

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

По словам господина Лаврова, сначала Фридрих Мерц снял конституционные ограничения на военные нужды Германии. Затем канцлер Германии заявил о стремлении сделать страну «главной военной силой в Европе».

«Это достаточно серьезно отражает его менталитет и то направление, в котором идут его мысли. После этого он неоднократно повторял эту мысль. На практике то, что он делает,— это подготовка к войне»,— сказал господин Лавров.

В мае 2025 года Фридрих Мерц заявил, что укрепление армии Германии будет его главным приоритетом. По его словам, армия страны должна стать сильнейшей в Европе, чтобы «нам не пришлось защищать себя». Господин Мерц пообещал, что страна возьмет на себя больше ответственности в рамках НАТО и ЕС и увеличит численность военнослужащих.