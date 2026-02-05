Все виды на виду

Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Как менялось количество дисциплин на зимних Олимпиадах

За 102 года, что существуют зимние Олимпийские игры, их программа постепенно менялась. С первой «белой» Олимпиады, состоявшейся во французском городе Шамони, количество видов выросло с 9 до 16, а число комплектов наград — с 16 до 116.

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Изучая программу первой зимней Олимпиады, которая проходила в 1924 году во французском Шамони, можно обнаружить достаточно знакомых видов. Всего их было девять. Состязания по конькобежному спорту, лыжным гонкам и лыжному двоеборью, прыжкам с трамплина, фигурному катанию и хоккею никогда никуда не пропадали. Бобслей, также включенный в перечень состязаний на дебютной Олимпиаде, затем был на всех, кроме одной — той, что в 1960 году принимал штат Калифорния.

На четырех «белых» Играх зрители могли увидеть «патрульную гонку» (правда, лишь в Шамони эти соревнования не имели статус показательных) — прообраз биатлона, оформившегося в отдельный вид в середине прошлого десятилетия и вошедшего в число олимпийских в 1960-м. Надолго с 1924 года исчез керлинг: он вернулся только в 1998-м.

Именно к рубежу веков, кстати, и относятся наиболее масштабные реформы зимних Игр. В 1990-х были разыграны первые медали в шорт-треке, фристайле и сноуборде. В 2002-м в «семью» был принят скелетон, прежде появлявшийся на Олимпиадах лишь дважды (1928, 1948). Так количество дисциплин достигло полутора десятков.

С тех пор состав видов оставался неизменным. Их было 15 и четыре года назад в Пекине.

Постепенно росло лишь количество разыгрываемых комплектов наград. В Солт-Лейк-Сити-2002 их было 78, в китайской столице — уже 109.

На нынешних Играх, которые принимает Италия (Милан, Кортина-д’Ампеццо и еще с полдесятка локаций, не вынесенных в титул), стабильность была нарушена. В списке олимпийских дисциплин есть дебютант.

Впервые пройдут соревнования по ски-альпинизму — виду, сочетающему элементы горных и беговых лыж (трассы предполагают подъем и последующий спуск).

Таким образом, видов стало 16. А комплектов наград — 116. Не только из-за вида-новичка, но и за счет небольшого расширения программ по фристайлу, санному спорту, прыжкам на лыжах и скелетону.

Арнольд Кабанов

