История термина «коуч»

«Коуч» — слово венгерского происхождения, получило распространение в Англии в ХVI веке, означало «повозка». Во второй половине ХIХ века английские студенты так называли частных репетиторов. К середине ХХ века «коучинг» фактически утратил свое первое значение, применялся в спортивной среде и означал систему тренировки спортсменов. В англо-русском словаре 1977 года издательства «Русский язык» (О. П. Бенюх и Г. В. Чернов) перевод слова «соасh» был дан в двух вариантах: 1) повозка, карета, экипаж (англ.); автобус (туристский и дальнего следования) (амер.); вагон (в составе поезда); 2) тренер; инструктор, наставник.

В российских СМИ слово «коуч» впервые встречается в октябре 1994 года в «Российской газете»: так автор назвал тренера теннисистки Моники Селеш. Развитие коучинга как программы профессионального и личностного развития началось в России в середине 1990-х годов. В приказе Минтруда 197н от 4 апреля 2022 года коучинг как трудовая функция входит в профессиональный стандарт «Консультант в области управления персоналом».