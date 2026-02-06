Немецкие промышленники ждут поддержки

Почти треть немецких промышленных компаний (31,2%) считают, что их конкурентоспособность ниже, чем у предприятий из стран, не входящих в ЕС, следует из статистики Института экономических исследований IFO. В прошлом году показатель составлял менее 20%. Доля компаний, считающих свои позиции слабее, чем у конкурентов на внешнем рынке, растет во многих секторах. Так, в металлообрабатывающей промышленности она теперь составляет 47% (в прошлом году 37%), в химической — 45% (30%), в машиностроении — 40% (23%).

Интересно, что одной из немногих отраслей, компании которой заявляли о повышении конкурентоспособности, стал автопром. Хотя индикатор состояния бизнес-климата (рассчитывается аналитиками IFO) в отрасли остается в отрицательной зоне, ожидания производителей улучшаются. Так, индекс будущих экспортных заказов увеличился до 8,7 пункта в январе с минус 8 пунктов в декабре (значения выше нуля свидетельствуют об ожидаемом расширении зарубежного спроса, ниже — о сжатии). Среди причин роста показателя — заключение торговых соглашений ЕС с союзом МЕРКОСУР, Индией и другими странами (см. “Ъ” от 2 февраля).

Напомним, автомобильная промышленность Германии серьезно пострадала от американских пошлин: из-за растущих цен продажи немецких машин в США сокращаются. Поиск платежеспособного спроса в других странах требует времени, вместе с тем нынешние договоренности, по всей видимости, уже внушают производителям некоторый оптимизм. Еще одним поддерживающим его фактором можно считать укрепление потребительской уверенности в самой Европе: ожидается, что в этом году уровень сбережений начнет снижаться, и домохозяйства, адаптировавшись к неопределенности, начнут тратить больше. Кроме того, в 2026 году за счет государственных субсидий в Германии снижаются тарифы на электроэнергию — и это, как показывают опережающие индикаторы, уже способствует некоторому оживлению деловой активности.

В целом же немецкие производители рассчитывают, что в этом году власти расширят меры поддержки пострадавших за последние годы секторов. Нынешний объем господдержки бизнес, как следует из опросов IFO, считает недостаточным. Новые меры внедряются медленно главным образом из-за бюрократических сложностей, подчеркивают компании. Именно нехваткой помощи от властей они объясняют, например, вынужденное сокращение штата. Отметим, в январе число безработных в стране превысило 3 млн человек — это максимум за последние 12 лет.

