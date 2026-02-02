Еврозона стремится к устойчивости

Деловая активность в производственном секторе зоны евро третий месяц подряд остается в зоне спада, следует из свежих данных S&P Global и HCOB. Впрочем, в среднесрочной перспективе динамика показателя, вероятно, развернется: аналитики ожидают прироста новых заказов для Европы благодаря заключению торговых соглашений ЕС с объединением МЕРКОСУР и Индией. Поддерживать экономический рост в еврозоне предполагается и «изнутри»: на фоне прояснившихся внешних перспектив и устойчивости, которую экономика ЕС продемонстрировала в прошлом году, внутренний спрос будет укрепляться.

Индекс деловой активности PMI в производственном секторе зоны евро составил в январе 49,5 пункта после 48,8 пункта (это был девятимесячный минимум) в декабре, сообщают S&P Global и HCOB. Напомним, значения индикатора выше 50 пунктов свидетельствуют о росте активности, ниже — о ее сжатии. Показатель находится в зоне спада третий месяц подряд. В частности, слабость демонстрировали субиндексы новых заказов и занятости. Из разбивки по странам следует, что PMI в производственном секторе Франции достиг максимальных за три с половиной года 51,2 пункта (50,7 пункта в декабре), показатели в Германии и Испании по-прежнему указывают на снижение деловой активности.

Вместе с тем предполагается, что негативная динамика может развернуться уже в ближайшие месяцы — ожидания бизнеса в зоне евро в начале года заметно улучшились: по оценкам аналитиков, соответствующий индикатор достиг максимума с февраля 2022 года (точное его значение будет представлено на этой неделе).

Причина — заключение торговых соглашений с МЕРКОСУР (объединение государств Южной Америки; см. “Ъ” от 13 января) и Индией, а также ожидаемое расширение торговли с Китаем. Европа с конца прошлого года либерализовала торговлю сразу с несколькими странами с расчетом на диверсификацию отгрузок, которая с учетом тарифной политики США становится для европейской экономики критически важной.

Отметим, экономисты МВФ, чья работа о последствиях американских тарифов опубликована в NBER, фиксируют расширение сотрудничества торговых партнеров США, попавших под действие пошлин,— усиление интеграции лоббируют главным образом экспортно ориентированные отрасли. По оценкам аналитиков, при системном снижении тарифных и нетарифных барьеров, на которые сейчас ориентированы, в частности, европейские соглашения, полученная выгода от увеличения числа заказов сможет компенсировать все потери от американских тарифов и придать новый импульс производственному сектору зоны евро.

Предполагается, что поддержать устойчивый экономический рост Европе удастся в этом году и благодаря поддержке «изнутри». В последние годы, напомним, восстановление с опорой на внутреннее потребление считалось нереализуемым сценарием — домохозяйства предпочитали тратам сбережения, что объяснялось как жесткой денежно-кредитной политикой ЕЦБ, так и осторожностью (см. “Ъ” от 11 января 2025 года). Теперь же потребительская уверенность восстанавливается. Это связано в том числе с тем, что в прошлом году, несмотря на торговую войну с США и усилившуюся неопределенность, экономика зоны евро продемонстрировала устойчивое расширение: на 1,5% после 0,9% в 2024-м (фактически же весь год ожидалось замедление роста). Поддержать увеличение трат должны также сниженные ставки и стабилизация уровня инфляции вблизи целевых 2%.

