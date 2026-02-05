В Ярославской области создают крупный санаторный комплекс

В Ярославской области санаторий-профилакторий «Сосновый бор» и детский санаторий «Искра» объединяются в одно юридическое лицо. Соответствующее постановление правительства региона было подписано 21 января, а процесс объединения должен завершиться к маю.

Правопреемником становится санаторий-профилакторий «Сосновый бор», сообщила и. о. министр здравоохранения региона Мария Можейко. Учреждения находятся рядом и предоставляют схожие медицинские и оздоровительные услуги.

«Становясь одним холдингом, они сконцентрируют на своей базе весь спектр услуг и детям, и взрослым. Объединение даст возможность сократить расходы на административно-управленческий аппарат в результате организации централизованного управления экономическим планированием, закупками, бухгалтерией и кадровой службой. Это позволит перераспределить сэкономленные средства на развитие инфраструктуры и материально-технической базы»,— пояснила госпожа Можейко.

Объединение предполагает улучшение условий пребывания для отдыхающих, что повысит спрос на платные услуги и уровень удовлетворенности населения. Также ожидается рост числа детей, отдыхающих в каникулярный период. По словам Марии Можейко, основной целью объединения является расширение объема санаторно-курортных услуг и повышение их эффективности.

«Главное здесь — не просто сэкономить средства, а создать более сильный санаторный комплекс с общими высокими стандартами обслуживания. Это особенно важно, так как помощь в нем оказывается таким категориям, как дети и участники СВО»,— прокомментировала глава ярославского минздрава.

Алла Чижова