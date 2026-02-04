обновлено 18:21
Восемь поездов задерживаются из-за схода грузовых вагонов в Тамбовской области
Восемь пассажирских поездов задерживаются из-за схода грузовых вагонов и пожара на станции Кочетовка-2 в Мичуринске Тамбовской области. Все они следуют через Воронеж. Об этом сообщили в РЖД.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
От графика отстают следующие поезда:
- №3 Кисловодск — Москва;
- №27 Симферополь — Москва;
- №35 Адлер — Санкт-Петербург;
- №37 Имеретинский курорт — Нижний Новгород;
- №101 Адлер — Москва;
- №139 Кисловодск — Архангельск;
- №266 Москва — Новороссийск;
- №739 Воронеж — Москва.
В РЖД уточнили, что решается вопрос о пропуске поездов по альтернативному маршруту — «в обход барьерного места».
Сход вагонов с бензином произошел в Тамбовской области сегодня в 15:34. После этого загорелись пять цистерн с топливом, их тушат как минимум 47 спасателей. Предварительно, пострадавших нет. Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов добавил, что в Мичуринске создан оперативный штаб, который возглавил его заместитель Евгений Зименко, курирующий ГО и ЧС.