Восемь поездов задерживаются из-за схода грузовых вагонов в Тамбовской области

Восемь пассажирских поездов задерживаются из-за схода грузовых вагонов и пожара на станции Кочетовка-2 в Мичуринске Тамбовской области. Все они следуют через Воронеж. Об этом сообщили в РЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

От графика отстают следующие поезда:

№3 Кисловодск — Москва;

№27 Симферополь — Москва;

№35 Адлер — Санкт-Петербург;

№37 Имеретинский курорт — Нижний Новгород;

№101 Адлер — Москва;

№139 Кисловодск — Архангельск;

№266 Москва — Новороссийск;

№739 Воронеж — Москва.

В РЖД уточнили, что решается вопрос о пропуске поездов по альтернативному маршруту — «в обход барьерного места».

Сход вагонов с бензином произошел в Тамбовской области сегодня в 15:34. После этого загорелись пять цистерн с топливом, их тушат как минимум 47 спасателей. Предварительно, пострадавших нет. Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов добавил, что в Мичуринске создан оперативный штаб, который возглавил его заместитель Евгений Зименко, курирующий ГО и ЧС.

Алина Морозова